Coral, en una encrucijada: si confiesa su secreto podría perder a Fran

La estafa de Castiñeiras, el abogado de los García Corcuera, ha salido a la luz. El abogado ha estado veinte años estafándoles y Carmen y Raúl le han echado de sus vidas. Algo que va a provocar una guerra en la familia de Garlo. Y es que Castiñeiras le ha propuesto a Uriarte, enemigo de Garlo, hundir a la familia confesándole su secreto mejor guardado: el verdadero testamento de Germán.

Coral le pidió a Castiñeiras que ocultase el testamento donde Germán dejaba a Fran al mando de Garlo y no a su hijo como era de esperar. Coral quería proteger a su prometido como había jurado a Germán antes de morir. Pero ahora, la verdad ha salido a la luz y Lozano no sabe qué hacer para no perder a Fran.

Coral se refugia en su mejor amiga Paloma que le insiste en confesar la verdad al creativo.

¿Qué decisión tomará Coral? ¿Mantendrá en secreto lo que lleva semanas callando por no poner en peligro su relación con Fran?