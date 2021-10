Coral responde a la emotiva petición de German: “Tiene mi palabra”

Germán se presentaba en el despacho de Raúl dispuesto a hablar con él tras la dura conversación que mantuvo con él la noche anterior, Germán quería que Fran fuese su sucesor en la dirección de Garlo.

Algo que enfureció a Raúl, el hijo de García seguía atormentándose al ver que su padre confiaba su mayor sueño en su primo Fran. Devastado, Raúl se refugiaba en Coral.

Pero Germán se encuentra con Coral a su llegada al despacho y, en realidad, lo agradece. El dueño de Garlo necesita pedirle algo muy importante a la prometida de su hijo, que le cuide.

Coral no puede ocultar su asombro y desacuerdo con la decisión de su suegro sobre el rumbo de Garlo. Sin embargo, Germán le hace ver a Lozano que no puede tomar una decisión tan importante basándose únicamente en la idea de que Raúl tiene derecho legítimo en ocupar su puesto. Raúl no comparte la visión de Garlo pero Fran sí.

Germán le hace entender a Coral que la familia no es elegida y que Raúl sí le ha escogido a ella. Por ello, debe prometerle que le cuidará siempre. Coral no duda y le da su palabra: “Haré siempre lo que crea mejor para Raúl”