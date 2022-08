Coral, decidida a marcharse de Garlo y emprender un nuevo camino lejos de Raúl: “Hasta aquí nuestra unión”

Coral y Raúl están a punto de divorciarse. El empresario ya ha entendido que no tiene sentido seguir luchando por el amor de Coral y ha aceptado que su matrimonio está completamente roto.

Dispuesto a empezar desde cero y encaminar su vida, Raúl ha entregado a Coral un preacuerdo de divorcio. “Hasta aquí nuestra unión”, han confirmado.

Pero el empresario ha dejado una puerta abierta para la mujer que más ha querido en su vida. “Me tienes para lo que quieras y aquí siempre va a haber un puesto de trabajo para ti”, le ha dicho.

Todo en la vida tiene un principio y un final y, ahora, Raúl y Coral saben que su historia de amor ya ha acabado.

Ambos esperaban ser una familia feliz y unida, pero ese sueño ha quedado en la nada porque el amor es caprichoso y no podemos elegir de quién enamorarnos, aunque queramos.

Raúl pensó que con ganas y esfuerzo podría volver a reconquistar a Coral, pero ella nunca ha dejado de amar a Fran, a pesar de todo su empeño por ser feliz lejos de él.

Pero el amor se siente o no se siente y, esta vez, el amor no ha triunfado: el intento por querer y no poder ha dejado dos corazones malheridos.

Eso sí, ha sido una gran lección de vida para ambos y, pensando en el futuro, Coral está decidida a emprender un nuevo camino lejos de Garlo y de Raúl: ha llegado el momento de pasar página y empezar un nuevo libro.