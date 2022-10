El consejo envenenado de Luján a Carballo para que deje de buscar a su padre

Carballo ha soñado que su padre está muerto y todas sus alarmas se han desatado con esta pesadilla.

A pesar de que lleva meses buscándolo y entender qué ha pasado realmente, la investigadora sigue sin avanzar en el caso.

Rota de dolor, le ha pedido al comisario Luján que acuda al King’s, donde han hablado sobre este tema.

El comisario, que era el mejor amigo de Barros, le ha pedido que se centre en casos que no perturben su salud mental, evitando así investigaciones similares a la de su padre.

Pero Carballo está convencida de que su padre no es un corrupto y que está muerto. ¿Está mal encaminada? Lo que ella no imagina es que Luján disparó al policía para que no descubriera que estaba haciendo cosas ilegales…