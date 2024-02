Ciriaco, María, Leonor y Manolín reciben la alarmante noticia de Luisita: “El abuelo se está muriendo”

Aprovechando que se encontraba mejor de la varicela, Luisita ha llamado al bar El Asturiano para hablar con su familia. Sin embargo, escuchar a su padre tan nervioso la ha dejado muy preocupada.

Marcelino, por su parte, le ha explicado a su hija que Pelayo está en el hospital tras un mareo y que está esperando noticias de él, aunque no es nada grave.

Sin embargo, Luisita no se ha quedado nada tranquila. A veces, los Gómez prefieren no contarle a sus hijos las cosas para no preocuparlos más de la cuenta, y la joven ha pensado que esta era una de esas ocasiones.

Muy alterado, Marcelino ha cortado la llamada rápidamente, pero al colgar mal el teléfono, Luisita ha escuchado cómo Manolita decía que alguien estaba al borde de la muerte. Rápidamente, ella lo ha asociado a su abuelo y, llorando y rota de dolor, ha llamado a Ciriaco, quien también vive en Mánchester como ella. “No sé cómo decirte esto, pero el abuelo está muy mal”, le ha asegurado.

A continuación, Luisita ha llamado a María, dejando a su hermana sin palabras, y luego a Leonor y Manolín, advirtiendo a todos que deben ir a la Plaza de los Frutos lo antes posible o se arrepentirán para siempre.