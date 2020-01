Más información Así es el reportaje de Amelia Ledesma convertida

Gracias a Jose, Sofía descubrió el plan estratégico de Curtis para conquistarla. Sofía se ha fijado en Curtis pero no está convencida de dar un paso más con él, Curtis cree no estar a la altura de Sofía y tampoco se atreve a lanzarse en su conquista. Pero Benigna y Jose no pueden quedarse de brazos cruzados ante esta pareja que respira amor.

