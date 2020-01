Así es el reportaje de Amelia Ledesma convertida en 'el futuro del cabaret parisino'

La actriz y vedette regresó por unos días a Madrid para atender a los medios de comunicación porque querían hacerse eco de su éxito profesional en París. Marcelino leía orgulloso la revista y le proponía a Manolita despedir a Amelia con una cena especial.

"El futuro del cabaret parisino vuelve a Madrid"

Y es que era inevitable que Marcelino admirase a Amelia Ledesma en este reportaje para 'Marlene', la revista del momento que la presenta como: "El futuro del cabaret parisino vuelve a Madrid por unos días". Una sesión de fotos realizada por el famoso parque de El Retiro en Madrid.

Amelia Ledesma posa para la revista 'Marlene' | Manuel Fiestas

Amelia posa sonriente y más guapa que nunca convertida en la vedette del momento que se está abriendo paso por los grandes espectáculos de París. Amelia cuenta en el reportaje que le pone pasión a su trabajo y que todo lo que ha conseguido lo ha hecho con mucho esfuerzo.

Amelia Ledesma posa en el parque de El Retiro de Madrid | Manuel Fiestas

"En París he encontrado lo que nunca podría encontrar en España"

Entre foto y foto la actriz ha dado grandes titulares entre ellos, la revista destaca como importante el que dice: "En París he encontrado lo que nunca podría encontrar en España. No me arrepiento de haberme marchado".

Parece que Amelia ha encontrado el éxito, por el que tanto ha peleado, en la ciudad del amor.

Luisita, destrozada tras las declaraciones de Amelia

Pero esta sesión de fotos no ha contentado a todos, Luisita se ha sentido muy dolida con las declaraciones de la que sigue siendo el amor de su vida. Lo demostraba cuando Marcelino le reprochaba el no haber estado en la cena de despedida de Amelia. Luisi calló a su padre con unas duras palabras.