Beltrán repite su jugada sucia con Marcelino, ¿acabará en prisión?

Tras la visita de Figueras a Marcelino, movido por la acusación de Beltrán. El marido de Sanabria se ha presentado desafiante en el despacho de Beltrán a pesar de las duras advertencias de Cristina sobre mantenerse al margen.

Marcelino no puede quedarse impasible ante la maldad de Beltrán y le planta cara pero no tarde en ser anulado por uno de los hombres del coronel. Gómez se encuentra maniatado bajo la pérfida mirada de Beltrán que no duda en llamar a Figueras para contarle su versión de los hechos como hizo con Manolita en su día a quién metió en prisión por una temporada.

¿Usará la misma estrategia con Marcelino?

