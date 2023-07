El amor de Concha y Luján, entre la vida y la muerte: “Estoy tan orgullosa de ti”

Luján sigue en el hospital y los médicos no saben si saldrá de esta. Entre las visitas diarias aparece el amor de su vida, Concha. La mujer está orgullosa de él y de que haya protegido a su familia. “Veo al hombre del que me enamoré”, le confiesa.

A pesar del pasado de Luján, Concha sigue queriéndole como el primer día. Ella sabe por todo lo que ha pasado y entiende que ha tenido que construirse una coraza: “Ojalá te conocieran como yo”.

Durante los últimos años, Concha no pudo darle todo el apoyo que Luján necesitaba. Ahora mismo, el amor no puede borrar todo lo que han vivido y la mujer está dispuesta a caminar de su mano: “Aquí estoy, mientras se te apaga la vida”. El amor de su vida se le escapa poco a poco, pero la esperanza de volver a estar juntos no se apaga.