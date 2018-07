¿Estaban en la Habitación Roja de Christian Grey? Los secretos mejor guardados de 'Cincuenta sombras liberadas'

La saga 'Cincuenta sombras de Grey' se despedía este año con el estreno de 'Cincuenta sombras liberadas'. Muchos rumores surgieron en torno a la relación entre los protagonistas de la saga, Jamie Dornan y Dakota Johnson. Os desvelamos los secretos que se esconden detrás de la última película de la trilogía erótica del momento.

La actriz Dakota Johnson, que interpretaba a Anastasia Steele y Jamie Dornan, que daba vida a Christian Grey, tenían muy buena sintonía en los rodajes, a pesar de lo que la mayoría pensaba. El actor ha explicado en muchas ocasiones que "no estaría sentado con Dakota si no tuviéramos química y no funcionáramos bien juntos. No imagino vivir todo esto con otra persona".

Otro de los secretos mejores guardados es que el personaje de Jack Hyde, el acosador de Anastasia en la película, (interpretado por Eric Johnson I), no fue pensado en un principio para que apareciera en la película, ya que originalmente era uno de los productores del filme.

Las escenas de sexo fueron lo más difícil por lo que tuvieron que pasar los protagonistas. Dakota tenía que usar un tanga sin tiras que se despegaba constantemente, mientras que Jamie se ponía una bolsa que le cubría los genitales. Y eso no fue todo, pues al estar grabadas de manera simultánea 'Cincuenta sombras más oscuras' y 'Cincuenta sombras liberadas' que tenían que grabar todas las escenas íntimas para ambas películas en el mismo día.

La película que pone fin a la saga cinematográfica, trata sobre como el protagonista Christian Grey deja atrás las sombras de su pasado y emprende una nueva vida junto a Anastasia. Pero justo cuando empiezan a relajarse, aparecen nuevas amenazas que ponen en riesgo toda su felicidad.

La saga de Cincuenta sombras de Grey se adaptó de las novelas originales de E.L James, que a día de hoy son los bestsellers más importantes del momento. Su éxito supuso el relanzamiento del género erótico.