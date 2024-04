Ryan Gosling, todo amor con Eva Mendes en el 50 cumpleaños de su esposa: "Es preciosa"

El matrimonio de Ryan Gosling y Eva Mendes se ha consolidado con los años y, aunque se mantienen siempre muy discretos en lo que respecta a su vida privada, de alguna u otra manera muestran al mundo el cariño y amor que se tienen.

Muchas personas cercanas a la pareja han hablado de lo bien que se compenetran y de la forma en la que crían juntos a sus dos hijas, Esmeralda Amada y Amada Lee, como el hermano de Eva Mendes. Ahora, ha sido Gosling quien, después de haber hecho que su mujer pase un gran 50 cumpleaños, ha hablado sobre ella y sus pequeñas.

Al intérprete se le ha preguntado en una entrevista si tenía algún héroe en su vida y su respuesta ha sido la siguiente: "Bien, Eva, obviamente. Y mi tío Bill, Cuando estaba en el colegio, me dijo: Voy a poner todos tus logros en un álbum de recortes. No quería que el álbum de recortes se quedara vacío. El tío Bill creía en mí en un momento en el que yo realmente no creía en mí mismo", ha compartido con Men's Health. También se le ha preguntado por sus lemas de vida, donde tampoco ha olvidado mencionar a su mujer.

Ryan Gosling y Eva Mendes huyen de la prensa | Gtres

"Sí, no creo que tenga un lema. Simplemente tiendo a pensar que voy a mi lecho de muerte con todo. A menudo pienso en lo que me va a importar en mi lecho de muerte, lo que hice y lo que no hice. Pone las cosas en perspectiva. Siempre se trata primero de la familia. No creo que me arrepienta de nada profesionalmente, pero sí creo que cuando se trata de Eva y las niñas, ellas son lo primero. No lo sé, probablemente no sea bueno que me muera, pero es útil para mí. Cada vez que estoy luchando, simplemente pienso si eso me importará o no porque, sí, todo esto puede ser distorsionante".

El 50 cumpleaños de Eva Mendes

Recientemente, la intérprete de El lugar donde todo termina ha cumplido 50 años rodeada de sus seres queridos y Ryan Gosling ha sido el encargado de hacer que su mujer pase el mejor día posible. A pesar de que no suelan mostrar su amor en público, como puede verse en el vídeo de arriba, una fuente cercana a la pareja ha contado a medios como People que fue un cumpleaños "increíble".

"Parecía muy cómoda cumpliendo los 50. Ryan constantemente le dice que es preciosa. Hizo que su cumpleaños fuera muy especial. Eva y Ryan son realmente una pareja muy feliz", ha comentado la fuente.

"Se apoyan mutuamente en las pasiones del otro. También están agradecidos por la libertad económica que les brinda su trabajo y pasan tiempo en familia. Son buenos equilibrando todo", ha terminado de decir.