La reacción de Zendaya, harta de tantas preguntas sobre besar a sus compañeros ante el estreno de Rivales

Zendaya es, sin lugar a duda, una de las estrellas más destacadas de Hollywood. La actriz se encuentra en un muy buen momento a nivel personal y profesional. Por un lado su relación con Tom Holland está cada vez más consolidad, por otro la intérprete está promocionando algunos de sus nuevos proyectos cinematográficos.

El próximo estreno de Zendaya ve la luz en cines este 26 de abril. La actriz se encuentra realizando distintas entrevistas para hablar sobre su trabaja y acude a distintos eventos con looks rompedores relacionados con la temática de la película, Rivales, que coprotagoniza junto con Mike Faist y Josh O'Connor. Ha sido en una entrevista concedida recientemente hablando sobre la cinta donde se ha sincerado sobre los múltiples comentarios que le hacen en relación a los besos que se da con sus coprotagonistas.

"Siento que cuando haces escenas de besos se le presta una cantidad de atención anormal", le ha dicho el presentador Jake Hamilton en su programa Jake's Takes.

"Lo sé, es muy extraño", ha respondido Zendaya. También se le ha preguntado si la gente tiende a olvidar que es su trabajo el besar a otros actores por sus papeles o si es una excusa para que ella hable sobre el tema. Ella se ha sincerado dando su punto de vista.

"No tengo ni idea. No sé si es porque quieren que sea algo viral, no lo sé. Pero eso lo he notado, específicamente conmigo. Siento que otros actores no... si yo no estuviera aquí probablemente no habrías hecho esa pregunta. Pero sí, es parte de mi trabajo y es una parte completamente normal del trabajo a pesar, creo, tal vez de la percepción que otras personas tienen de nuestro trabajo. Pero sí, es extraño", ha dicho la actriz acompañada a cada lado por sus coprotagonistas.

"Gracias por mencionarlo porque pensé lo mismo. Yo pienso: '¡Esto es raro! ¡Esto es raro!", ha concluido Zendaya. Rivales es un drama sobre tenis en el que Zendaya interpreta a Tashi Duncan, una antigua niña prodigio del tenis que se verá envuelta en un triángulo amoroso complicado.