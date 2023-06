Jaden Smith revela que fue su madre, Jada Pinkett Smith, quien introdujo las drogas psicodélicas en la familia

La familia de Will Smith y Jada Pinkett siempre se ha mostrado muy unida, hasta en los contratiempos más polémicos como la bofetada del actor a Chris Rock en los Oscar 2022. Will, Jada, el hijo de 24 años Jaden y Willow, la hija de 22, no temen abrirse públicamente hablando sobre su vida más personal, como la infidelidad que cometió Jada, su vida sexual, sus opiniones sobre temas de actualidad y el consumo familiar de drogas psicodélicas.

La primera vez que madre e hijo compartieron sus experiencias con el consumo de psicodélicos fue en noviembre de 2021 durante un episodio de 'Red Table Talk': "Se puede abusar de todas las drogas que están en el mercado en este momento. También se pueden usar para bien, se pueden usar imprudentemente", dijo Jada y explicó cómo la medicina vegetal la había ayudado a "eliminar" la depresión: "Luché contra la depresión durante tanto tiempo. Y lo que pasa con la medicina vegetal es que te ayuda a sentirte mejor, pero también resuelve los problemas de cómo llegaste allí en primer lugar".

"Realmente tienes que querer hacerlo, esto no es para jugar. Tienes que estar dispuesto a enfrentar cosas difíciles. Es muy curativo y ha cambiado mi vida", añadió Jada.

Will Smith con su mujer Jada Pinkett y sus hijos Trey, Jaden y Willow tras ganar el Oscar | Getty

Jaden por su parte confesó: "El ego siempre estaba en mi cabeza hablando, diciéndome lo que era y lo que no era. Ese fue el momento que realmente me cambió. Llegas a un lugar en el que algo te bloquea, ya sea un trauma, tus emociones o tu ego, el no poder expresarte. Los psicodélicos son una forma de derribar esa pared y ver lo que hay más allá. Hacerlo guiado con personas que son profesionales realmente aumenta las posibilidades de tener esa experiencia mística".

En esta ocasión, Jaden ha revelado que fue su madre, Jada, quien introdujo a la familia completa a dicho consumo de psicodélicos. "Creo que fue mi madre, en realidad, la primera en dar ese paso por la familia", ha compartido el cantante durante la conferencia de Ciencias Psicodélicas en Denver, según USA Today. "Fue solo ella durante mucho, mucho tiempo y luego, finalmente, se filtró y evolucionó, y todos lo encontramos a su manera", ha añadido.

Jaden también ha confesado que el consumo de drogas psicodélicas ha contribuido en el fortalecimiento de la relación con su hermana Willow y su hermano, solo de padre, Trey, de 30 años. "Los hermanos pueden discutir tanto y pelear tanto, y Dios sabe que mis hermanos y yo hemos hecho mucho de eso en el pasado", ha admitido. "Pero el nivel de amor y empatía que puedo sentir por ellos dentro de las experiencias psicodélicas y fuera de las experiencias ha sido algo profundo y precioso".