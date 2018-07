'Cincuenta sombras liberadas': Una ginecóloga advierte del riesgo de imitar la escena del helado de la película

Si ya has visto 'Cincuenta sombras liberadas' habrás comprobado que Jamie Dornan no exageraba ni un poco al afirmar que esta entrega era la más sexual de todas. Una de las escenas más comentadas de la película tiene como protagonistas a Dornan y Dakota Johnson y un helado.

En concreto, en la secuencia se ve cómo Christian Grey acerca una cuchara llena de helado a las partes íntimas de Anastasia Steele, aunque finalmente decide derramarlo sobre su ingle. En Vulture han decidido entrevistar a una ginecóloga para hablar sobre las escenas sexuales de la cinta de James Foley, y en concreto la del helado. Ésta ha sido su respuesta, advirtiendo sobre el riesgo que hacer algo así puede acarrear, afectado al ph natural de la piel en las zonas íntimas:

"En primer lugar he de decir que esto nunca ha sido estudiado de forma científica. Pero en general no podemos poner comida en la vagina. ¿En teoría podría eso destrozar la flora normal y causar una infección? Sin duda, el helado es azúcar y leche, cosas que no deben estar en una vagina. ¿Pero pasaría algo si lo hicieras una sola vez? Nadie lo sabe, pero en general no recomendaría que nadie metiese comida en la vagina de nadie".