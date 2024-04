Gwyneth Paltrow está sufriendo una "crisis nerviosa" por este hito al que han llegado sus hijos

Gwyneth Paltrow decidió ir dejando a un lado el mundo de la actuación para centrarse en su carrera como empresaria y en la educación de sus dos hijos, los que tuvo con el cantante de Cold Play Chris Martin, Apple y Moses.

Si bien en las últimas semanas Goop, su marca de lifestyle, ha tenido que enfrentarse a una demanda, la actriz continúa con las actividades relacionadas con su empresa con normalidad. Esto incluye la Cumbre de Salud que lleva organizando durante años en la que se comparten experiencias de bienestar, se hacen ponencias y actividades. Paltrow ha inaugurado recientemente su undécima edición en el exclusivo Park Hyatt Aviara Resort Golf Club and Spa en Carlsbad.

Ha sido en una de las charlas donde se le ha preguntado a Gwyneth qué va a sentir cuando el nido se quede vacío porque su hijo Moses se va a la Universidad. Apple ya vive fuera de casa.

"Para ser honesta, me está dando una crisis nerviosa. Empecé a decir: 'Dios mío, necesito dejar mi trabajo, necesito vender mi casa y necesito mudarme'. Es todo un caos. Mi identidad ha sido ser madre. Apple cumplirá 20 años en mayo así que he orientado toda mi vida en torno a ellos, sus horarios y cuándo empiezan las clases. Empiezas a soltarte poco a poco cuando conducen solos o hacen ciertas cosas... Es un proceso más lento", han recogido medios como The Hollywood Reporter.

"Me siento muy afortunada porque tengo un grupo cercano de amigas que son madres y todas criamos a nuestros hijos juntas. Así que estamos juntas en esto. La psicóloga y astróloga Jennifer Freed dijo: 'Me gustaría que pensarais que somos pájaros libres en lugar de tener un nido vacío'. Y eso resuena. En vez de crear un sentimiento de pérdida, ¿Qué pasaría si fuera libre? Y pudiera decir sí a un fin de semana de chicas, porque no me sienta culpable. Ese tipo de cosas", explica.

Los visitantes que han asistido a la Cumbre de Salud de Goop han pagado 1.200 dólares por un pase de un día o 4.000 dólares por un pase de fin de semana, que incluía dos noches en el resort, una cena de bienvenida y un brunch. Hubo variedad de experiencias de bienestar. Contaron en la apertura con Justina Blakeney, fundadora de la marca de decoración del hogar Jungalow, y la poderosa emprendedora Emma Grede. Un año más, Gwyneth Paltrow ha podido realizar uno de los eventos más conocidos de su empresa y esta vez incluso ha hablado sobre los cambios en su vida como madre.