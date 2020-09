"Tenemos que matar a John Travolta": El actor que intentó asesinar al protagonista de 'Grease' cuya conspiración acaba de salir a la luz

A principios de los años 70 un joven y atractivo John Travolta empezaba a hacerse un hueco en su carrera interpretativa triunfando como ídolo adolescente en películas para televisión como: 'Pesadilla en Manhattan', 'The Tenth Level' o 'El chico de la burbuja de plástico'.

Estamos hablando de los momentos previos a convertirse en la estrella internacional que es hoy en día gracias a 'Fiebre de un sábado noche' o 'Grease', proyectos que catapultaron su carrera. Pero desde sus inicios Travolta llamó la atención del público, tanto que se acaba de descubrir que uno de los actores más famosos del momento, Freddie Prinze, intentó asesinarlo, el motivo: porque le estaba robando las portadas de las revistas juveniles.

Así lo ha confesado el comediante Jimmie Walker para un documental sobre 'The Comedy Store' que se emitirá próximamente en Showtime y que ha revelado con antelación 'Page Six'.

Las declaraciones, que puedes ver en el vídeo, revelan la obsesión que tenía Freddie con Travolta, en una conspiración que acaba de salir a la luz.

Hoy en día Freddie Prinze no es muy conocido, sobre todo a nivel internacional, pero en los años 70 era uno de los rostros más famosos de la pequeña pantalla. Uno de sus papeles más importantes de su carrera fue en la sitcom 'Chico and the Man' pero antes se había labrado un nombre como cómico en parte de los mejores teatros del país.

Desgraciadamente el ascenso en su carrera coincidió con una etapa personal un tanto autodesctuctiva protagonizada por el abuso a las drogas. Casualmente, Freddie es el padre del popular actor de los 90 Freddie Prinze, Jr. ('Sé lo que hicisteis el último verano') pero cuando éste tenía 10 años su padre murió a causa de un disparo a los 22 años que él mismo se pegó delante de su asesor financiero.

En un principio se dictaminó que había sido un suicidio pero en 1983 su madre presentó una demanda civil por la que se llegó a la conclusión que había sido un accidente debido a la medicación que tomaba.

