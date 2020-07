John Travolta está sufriendo uno de los momento más duros de su vida tras anunciar que su mujer, Kelly Preston, ha muerto a los 57 años tras llevar dos años luchando contra el cáncer de mama.

El protagonista de 'Grease' ha mandado un emotivo y triste mensaje a través de sus redes sociales donde ha confirmado la notis: "Es muy difícil tener que contar que mi preciosa mujer Kelly ha perdido su batalla de dos años contra un cáncer de mama. Ella luchó con coraje y con el amor y apoyo de muchos. Mi familia y yo estaremos siempre agradecidos a los médicos y enfermeras del MD Anderson Cancer Center, a todos los centros médicos que han ayudado, así como a todos los amigos y seres queridos que han estado a su lado. El amor y la vida de Kelly serán recordados siempre", empezaba diciendo.

Para puntualizar además que se tomará un descanso en su carrera para centrarse en sus hijos: "Yo me tomaré algún tiempo para estar ahí por mis hijos, que han perdido a su madre, así que perdonadme si no escucháis nada de mi por un tiempo. Pero por favor sabed que yo sentiré vuestro amor en las semanas y meses que vienen mientras sanamos. Todo mi amor. JT".

Pero esta no ha sido la primera tragedia a la que Travolta ha tenido que hacer frente, la otra fue la muerte de su hijo Jett hace 11 años.

En 1991 John Travolta y Kelly Preston se casaban para dar la bienvenida un año después a su primer hijo, Jett, quien padecía autismo y la enfermedad de Kawasaki, una dolencia que causa inflamación en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo.

Cuando el joven tenía 16 años durante unas vacaciones familiares en Las Bahamas en 2009, Jett sufrió una apoplejía mientras se estaba duchando y se golpeó en la cabeza. Nada pudieron hacer por su vida y moría poco después del accidente.

Travolta confesaba a 'Us Weekly' que esto ha sido el momento más duro de su vida: "Es lo peor que jamás me ha pasado en la vida. La verdad es que no sabía si sería capaz de superarlo", afirmaba.

Desde entonces Jett siempre ha estado muy presente en toda la familia quien lo ha recordado cada año en fechas especial, como el cumpleaños de su hijo quien ahora tendría 28 años.

Además, el matrimonio tuvo otros dos hijos, Ella de 20 años y Benjamin, de 9. Ahora, John se centrará en ellos quienes juntos serán un apoyo para hacer frente a este varapalo que la vida ha vuelto a darle.

Seguro que te interesa:

El hijo de John Travolta es igual que el actor de 'Grease'