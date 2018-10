Receta: un irresistible bocadillo de cheesesteak: ¡para chuparse los dedos!

Para hacer este bocadillo necesitamos dos filetes de ternera finos, cortados en trocitos pequeños. Los vamos a pasar por media cucharadita de pimentón picante, media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de pimienta negra, un cuarto de cucharadita de sal y otro de comino.

Removemos bien la carne para que pille todas las especias. Ponemos una gotita de aceite en la sartén y lo dejamos haciéndose hasta que esté listo. Por otro lado, cortamos medio pimiento verde en tiras, media cebolla morada en juliana y los salteamos en la sartén, pero sin llegar a pochar del todo.

Abrimos un pan tipo hot dog y añadimos la carne, el pimiento y la cebolla y un par de lonchitas de queso cheddar. Dejamos hornear a 200 grados durante cuatro minutos con el horno previamente precalentado. Brutal: no me digáis que no.