¿Comer sin gluten barato y rico? En estos sitios, es posible

Una de las principales reivindicaciones de los celiacos (la celiaquía es una enfermedad que aumenta cada año en nuestro país en un 15% y ya afecta a casi 450.000 personas) es una bajada del precio de los alimentos que deben consumir: si bien es cierto que un simple pan, alimento básico, cuesta dos o tres veces lo que un pan con gluten, también hay que reconocer que en los últimos años han bajado de precio, moderadamente, los alimentos para este colectivo. También ha tenido que ver que muchas insignias como por ejemplo, Mercadona, comercializa en sus lineales todo tipo de productos sin gluten. Recientemente también, los restaurantes Gino’s anunciaban una carta de platos sin gluten con diferentes tipos de pizzas, pan de ajo, espaguetis y tiramisú, por ejemplo.

Dicen que el que es diagnosticado de celiaquía siendo pequeño se acostumbra más fácilmente, aunque en ocasiones sea frustrante, a este tipo de alimentación, y que sin embargo cuesta más a quien se lo diagnostican siendo adulto: éste tiene en su memoria sabores, texturas.. que le harán echar de menos la alimentación que llevaba antaño porque, no nos engañemos, algunos alimentos sin gluten no están muy logrados. Por ejemplo, la pasta, que resulta más dura que la convencional aunque aumentemos el tiempo de cocción.

Una de las tartaletas de Sana Locura. | Sana Locura

Por eso hay que celebrar iniciativas como la de Sana Locura Free Bakery. ¿De qué hablamos? De una pastelería artesana que ha abierto sus puertas en el madrileño barrio de Salamanca. Te aseguramos que si cruzas sus puertas saldrás con algo debajo del brazo, seas celiaco o no: panes de distintos tipos (chapata, semillas hogaza…), pasteles y tartas al más puro estilo repostería francesa (las palmeras y los croissants son best sellers pero también tienen tarta San Marchos, Cheese Cake, tarta de zanahoria…), y además, opciones saladas como focaccias, pizzas, quiches y empanadas gallegas.

¿Uno de sus logros? "Nadie diría que esto es sin gluten, tiene el mismo sabor que un producto convencional, amasamos a mano, es un horno tradicional y las harinas son de primera calidad", comenta su fundador. De hecho muchos clientes descubren que es sin gluten solamente después de haber tomado el desayuno…

Pero, ¿y el precio? Sorpresa: similares a los de cualquier pastelería artesana convencional.

Pero no son los únicos en lanzarse a la comida sin gluten: en el mercado de Vallehermoso, también en Madrid, ha abierto Kint, un puesto de comida para celiacos. ¿La oferta? De momento, siete platos pero con visos a seguir creciendo: arroz negro con gambas, croquetas de quinoa y pescado, estofado de carne, quinoa con verduras… sus platos también son aptos para gente con intolerancia a la lactosa y a la proteína de la leche. ¿Los precios? Por entre 10 y 15 euros se puede disfrutar de un plato y de una bebida. Disponen además de 'take away'.