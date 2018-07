Diez errores garrafales que cometes con tu gazpacho

1- Utilizas pan del día. A menudo vas a hacer un gazpacho y te encuentras que no tienes pan en casa, de manera que o bien bajas a comprarlo o utilizas pan del mismo día. Craso error, porque un buen gazpacho requiere pan duro, preferiblemente de hace unos días y en último caso al menos del día anterior.

2- No limpias correctamente las hortalizas. Esta tarea va a llevarte un rato, pues es importante que retires todas las pepitas de los pimientos, y que cortes las puntas de los pepinos, que pueden amargar el gazpacho.

3- No lo sirves lo suficientemente frío. Un buen gazpacho gana si lo elaboras el día anterior, o al menos unas horas antes de servirlo. No sólo porque así conseguirás que se mezclen correctamente los sabores, sino porque es fundamental que lo sirvas bien frío, directamente de la nevera. Es importante que lo guardes en la nevera otra vez nada más servirlo, y que si alguien quiere repetir vuelvas a sacarlo. No vale con dejarlo en el centro de la mesa, pues con las altas temperaturas se calentará rápidamente.

4- No innovas. Los ortodoxos del gazpacho nos dirás que estamos locos, pero lo cierto es que un buen gazpacho puede ser mucho más que tomate, pepino, cebolla, ajo, aceite, vinagre, pimiento y pan. Hay quien añade frutas como fresas o cerezas, que suavizan el sabor del conjunto, o quien, simplemente, decide evitar el pimiento o el pepino, que aportan un sabor muy fuerte al gazpacho. Todo vale, siempre que se trituren bien los alimentos, no haya ninguno que predomine sobre el resto y no nos pasemos de creativos: cuidado no hacer de tu gazpacho el nuevo gin-tonic.

5- No dejas macerar las verduras. Los grandes del gazpacho utilizan una técnica que deberías probar: dejan macerar las verduras unas horas en la nevera, cortadas en daditos, junto a una parte del aceite y el vinagre. De este modo, se consigue un sabor mucho más intenso. Es ideal dejarlas por la noche y triturarlas por la mañana, pero si no tenemos tanto tiempo con unas horitas vale.

6- No acabas con los grumos. El gazpacho tiene que ser espeso pero líquido, sin esos grumos que nos encontramos a veces y que hacen que tenga un aspecto mucho más desagradable. No a esos gazpachos con textura de papilla infantil que, por desgracia, todavía nos sirven en algunos establecimientos.

7- Utilizas tomates regulares. Existe una creencia en muchos hogares españoles de que para elaborar gazpacho se pueden utilizar tomates maluchos, o demasiado crudos o demasiado pasados, pues total, aseguran algunos, al fin van a ir triturados y acompañados de otros ingredientes. Pues están muy equivocados, ya que el tomate es el principal protagonista del gazpacho y deberías estar bien maduro (huye de los tomates de ensalada) y ser de buena calidad. Es imperdonable utilizar tomates malos en verano, pues estamos en temporada y los encontramos deliciosos por todas partes.

8- Te pasas con los añdidos. Y es que está bien poner un poco de pan, e incluso pepino en daditos, o zanahoria, o lo que te dé la gana, pues si el gazpacho se caracteriza por algo es porque cada uno lo hace como le parece. Pero no olvides nunca que el gazpacho es una sopa, y que la idea es no tener que masticar en exceso. No te pases con lo que le echas, pues cuando hablamos de tropezones en el gazpacho menos es más.

9- Te pasas con el vinagre. Hay gazpachos por ahí que saben a vinagre una barbaridad, cosa que arruina el sabor del resto de ingredientes. Pese a que la receta original inclluye vinagre, nosotros, personalmente, consideramos que no es necesario.

10- No lo cuelas. No te olvides de pasar la mezcla por un colador de tela, para evitar que queden pepitas del tomate o del pimiento.