10 cosas que no sabías sobre bayetas, estropajos y trapos de cocina

1. Lavarlos todos los días. ¡Sí, señor! Para no gastarse un dineral en bayetas y estropajos, lo mejor es lavarlos todos los días con jabón neutro. Cinco minutos en remojo, aclarado y listo.

2. Y luego, ¡al microondas! El microondas ayuda a matar las bacterias gracias al calor. Pero no te pases. Con un par de minutos a potencia moderada será suficiente.

3. Déjate de químicos. Para desinfectar bayetas y estropajos, nada funciona mejor que el vinagre o el limón. Será suficiente dejar en remojo una vez a la semana para alargar sensiblemente la vida de tus bayetas.

4. Nada de charcos. Si eres de aquellos que lava un tenedor y deja el estropajo encharcado en un lado en la pica, tengo una mala noticia para ti: estás criando gérmenes. Hay que hacer que bayetas y estropajos siempre queden lo más secos posible.

Estropajo nuevo y estropajo usado | iStock

5. Acerca de los trapos de cocina, conviene tener uno para cada uso. El lavado y el cuidado será diferente según el uso que haces del trapo: si manipulas verduras o carne, o incluso si es para secarte las manos, de vez en cuando no le vendría mal un chapuzón en vinagre o limón.

6. Cambia tus trapos cada 48 horas. Si los lavas con más frecuencia, el lavado requerido será menos intenso. Ahorrarás detergentes, agua, energía y…¡trapos!

7. Acerca del lavado, si los lavas en la lavadora tanto bayetas como trapos NO requieren el uso de suavizante. Un porcentaje de producto queda atrapado en las prendas, lo cual no es ideal. ¿Filete al suavizante? Mejor no.

Kit de limpieza | GettyImages

8. Hervir los trapos puede ser una medida extraordinaria para desinfectar, aunque si sigues los tips anteriores solamente hará falta muy de vez en cuando. Puedes recurrir a esto, añadiendo incluso un chorro de vinagre o lejía, cuando tienes aquel día loco de "hoy voy a desinfectar la cocina".

9. En el lavavajillas también me vale. Si no te gusta cómo quedan los estropajos en el microondas, siempre puedes meterlos al lavavajillas junto con los cubiertos. ¡Adelante!

10. Optimizar el tiempo. Una vez a la semana, deja tus trapos de cocina en remojo en agua muy caliente y bicarbonato toda la noche. ¿un consejo útil? Déjalos en la pica de la cocina, así el bicarbonato actuará en los trapos… ¡y en la pica!

En fin, ¡cuida de tus bayetas, estropajos y trapos!