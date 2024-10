Yolanda Díaz carga contra Más Madrid: "Nos comunicaron que la investigación de 2023 de Íñigo Errejón había concluido"

Íñigo Errejón dimitía el jueves, minutos antes de ser denunciado por Elisa Mouliaá por un presunto delito de agresión sexual. Como ella, varias mujeres han acusado de manera anónima al exportavoz de Sumar de protagonizar episodios similares.

Los testimonios han desatado un terremoto político, acusando a los miembros de Más Madrid y Sumar de ser conocer los hechos y mirar para otro lado. Hasta ahora, Yolanda Díaz, fundadora y actual coordinadora general de Sumar, no se había pronunciado al respecto en España, pero por fin ha aclarado las dudas.

"Somos un gobierno feminista", ha asegurado, rotunda. La política ha pedido que se atienda a los hechos del día a día y no a las palabras, ya que seguirán trabajando para luchar contra la impunidad.

Según señala, si hubiera tenido esta información, no hubiera sido ni diputado ni portavoz, aunque no anuncia quién le tomará el relevo. "Por las explicaciones que yo sé, porque Íñigo me las ha dado, las terapias iban a mejor", ha advertido Yolanda Díez.

Según Podemos, informaron en 2023 a Yolanda Díaz de una denuncia contra Errejón en Castellón, aunque la Vicepresidenta del Gobierno asegura que les comunicaron que la investigación había concluido. "Si lo hubiera sabido habría actuado con la misma contundencia", ha sentenciado.