Vídeos virales: los animales siguen sorprendiéndonos... ¡Y este perro incluso ha aprendido a hacer skate!

Como cada día, Pablo Hermaz nos ha traído los vídeos más divertidos. El primero que nos ha traído es el de dos mujeres que han elegido un sitio muy malo para sentarse, concretamente unos bolardos que, al darle los conductores al mando, se baja. No se habían dado cuenta... ¡Y se han llevado una buena sorpresa!

Al igual que otra chica en el gimnasio, que, al intentar hacer deporte, se ha llevado una televisión por delante. No tiene mucha explicación, lo mejor es, sin duda, verlo.

Y con el frío polar, el suelo se queda helado, algo que no solo sufrimos las personas, sino algo de lo que también los animales son víctimas. Un ejemplo es esta cabra que intentaba llegar a por su comida pero se ha deslizado y al final no la ha podido alcanzar. Un vídeo que ha despertado tanto risas como quejas en plató.

Además de ver imágenes de animales que no es que se estuvieran divirtiendo, hemos visto a otros que se lo estaban pasando en grande. Concretamente un perro que ha aprendido a hacer skate y coge unas velocidades de vértigo. Y no solo a cuatro patas, sino también a dos. ¡Todo un artista que no te puedes perder!