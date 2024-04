Vicente perdió 29.000 euros por una mujer que le engañó: "Algo me decía que no iba a funcionar y aún así lo hice"

Vicente y Peggy se conocieron de casualidad por internet y su conexión fue inmediata. Tenían conversaciones de horas, se hacían regalos y había una afinidad nunca antes vista para ellos.

Enseguida Vicente colocó a Peggy como su fondo de pantalla y ella aseguraba quererle tanto que puso una foto de él en su cartera. Sin embargo, pronto y sin verse, Peggy tuvo que marcharse.

Aseguraba que se dedicaba a la compra y venta de joyas y que estaba a punto de firmar un acuerdo en Qatar de 12 millones de dólares. Al aterrizar, la historia cambió radicalmente. Su teléfono, dijo, se había roto y tenía problemas con su cuenta bancaria.

Peggy le dijo a Vicente que tenía que pagar unos impuestos con los que no contaba y él accedió a darle el dinero. Desde ese momento, fue él quien comenzó a pagar las necesidades de Peggy. "Te niegas a ayudarme con solo 5.000 euros", le decía ella.

Y es que cada vez las cantidades de dinero que pedía eran mayores y cuando este no llegaba su actitud cambiaba radicalmente. Vicente estaba siendo víctima de una estafa del amor, y el montante total transferido asciende a 29.000 euros.

"Tienes que recomponerte y ser fuerte"

En Y ahora Sonsoles hemos hablado en directo con Vicente, que ha asegurado que le entristece mucho ver lo que le pasó. "Como a tantas otras personas", ha dicho, y precisamente para evitar que esto ocurra más veces ha decidido contar su historia.

Vicente contactó con Peggy a través de una aplicación de citas y ella, al día siguiente de comenzar a hablar, le pidió su número de teléfono. Y es que desde un primer momento tuvieron muy buena afinidad.

Ella le contó que era viuda, vivía en Madrid y se dedicaba al mundo de la joyería y piedras preciosas al por mayor. "Yo me ilusioné", ha asegurado pues, además, estaba pasando por un divorcio y ella le daba la compañía que necesitaba.

Eso sí, en ningún momento se vieron en persona. Desde que se conocen hasta que le pide dinero pasó algo más de una semana, y la primera cantidad que le pidió fueron 2.000 euros para pagar el hotel en el que se estaba quedando.

"Cuando estaba haciendo el ingreso algo me decía que no iba a funcionar, pero aún así lo hice", ha confesado Vicente, que nunca antes había escuchado acerca de las estafas del amor. "No conocía que la gente podía tener tanta maldad", ha dicho.

En ese momento Vicente ya no tenía relación con sus hijos, porque no perdonan que se haya ido de su casa. "Estaba muy solo, no tenía a nadie", ha afirmado.

A pesar del dinero que ha perdido, Vicente tiene claro que eso no es lo que más le duele, sino el daño que le ha hecho emocionalmente. "Tienes que recomponerte y ser fuerte", ha dejado claro, pues cuando una persona pasa por una situación así, tienden a culpabilizarse y decirse cosas malas sobre ellos mismos.

Peggy le pidió por última vez 45.000 euros, y él estaba dispuesto incluso a pedir dinero a sus amigos. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que algo no iba bien, hasta que la desenmascaró.