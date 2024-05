La versión de la presunta limpiadora estafadora de Almería: "Si soy culpable, voy a pagar hasta el último céntimo"

Después de escuchar las historias de las víctimas de Carmen, la presunta limpiadora estafadora de Almería, hemos hablado con ella en directo para escuchar su versión.

Carmen no ha querido, eso sí, mostrar su imagen hasta que un juez sentencie si es culpable o inocente. "Quiero mi privacidad, y creo que me la merezco", ha dicho.

En cuanto a si ha alquilado viviendas que no son suyas, ha dicho que no lo va a afirmar hasta que lo diga un juez. Si sale culpable, ha dicho, va a pagar hasta el último céntimo.

Además, ha dejado claro que es mentira que haya decenas de víctimas. Se decía que Carmen estaba muy asesorada por su pareja, pero ella ha desmentido tenerla.

Ahora mismo está trabajando en una tienda, es madre de dos hijas y tiene sobre ella 7 denuncias y miles de euros estafados. Según han contado sus víctimas, se hacía pasar por limpiadora para subarrendar los pisos que limpiaba fingiendo que era la propietaria o dejaba de pagar a sus caseros.

Una de sus primeras víctimas fue Ariana, que le alquiló un piso y pronto dejó de pagarle, además de robarle la televisión, el lavavajillas y un colchón.

Sobre este caso ha hablado precisamente Carmen. "La mayoría de cosas que dijo Ariana eran mentira, empezando porque yo no estuve un año en su casa", ha dicho. La presunta estafadora ha explicado que ella alquiló la vivienda y pagó la fianza.

El contrato era hasta junio, pero después no tenía a dónde ir y, a pesar de que habló con la madre de Ariana, ella le dijo que tenía que irse. Ella, sin embargo, se quedó ocho meses a vivir allí sin contrato, porque no quisieron hacérselo. También ha desmentido que haya robado y que lo alquilase con su pareja.

"A mi no me echaron, yo me fui porque no podía vivir así", ha dicho Carmen, que también ha negado haber realquilado el piso. Ariana, no obstante, ha asegurado que puede demostrar que estafó presuntamente a un padre de tres hijos a quien le cobró 1.500 euros.

En directo, hemos podido hablar también con Ariana, que ha asegurado que está todo acreditado, además de que se hizo un inventario cuando salió del piso e intentaron hacer un contrato pero ella no les respondía.

Otro de los casos es el de Ramón, que cuando llegó a su segunda vivienda un vecino le avisó de que alguien estaba viviendo ahí. Carmen, supuestamente, había subarrendado esa casa a la que había ido a limpiar.