'Pepa denuncia'

Los vecinos de Santillán del Agua, desconectados del mundo: "Nos han dicho que no van a poner fibra"

Hace años que los habitantes de este pueblo reclaman que haya conexión a internet y cobertura, y es que es poner un pie allí y el móvil no funciona. Los vecinos reclaman tener conexión pues no solo no pueden teletrabajar, sino que tampoco pueden ver contenidos de internet o llamar a sus familias.