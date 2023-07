Las lágrimas de Merche tras conocer la ayuda que recibirá por la denuncia hacia a una clínica dental

La situación de Merche Gómez, ha hecho que no pueda recuperar la sonrisa de forma literal.

Merche desembolsó 8.500 euros ycontinúa con la boca mal debido a que la clínica dental no le ha llevado a cabo su tratamiento de forma correcta.

En total, están siendo dos años de sufrimiento. Ella solicitó un tratamiento de implantes que pagó por adelantado.

"Yo vi que pasaba el tiempo y no me arreglaban esto, y fui a pedir mi historial clínico para pedir una segunda opinión. Al principio no me lo querían dar hasta que llamé a la policía" ha asegurado.

Esto dio un giro de guion cuando, según Merche, le enviaron "una carta de su abogado diciendo que rescindíamos el contrato".

Nuestra reportera Pepa Romero, tratando de hacer de mediadora ha contactado Carmen Flores, defensora del paciente, y ha conseguido que a Merche le adjudiquen un abogado de oficio.Merche se emocionó entre lágrimas al conocer la noticia.

No obstante, no es el único caso polémico del que nos hemos eco. En 'Y ahora Sonsoles' te contamos el caso de un vecino de Sevilla, donde ha sufrido una estafa de hasta 200.000 euros con la que han usado sus datos para abrir una cuenta bancaria sin autorización.

Más allá de esta denuncia, hoy hemos conocido la historia de Merche, la afectada que ha señalado que no puede acercarse a la clínica. "O quito las reseñas o que me atenga a las consecuencias" ha explicado.

La afectada ha confesado que está acudiendo a psicólogos y psiquiatra.