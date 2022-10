De Shakira a Julio Iglesias, los artistas que utilizan sus canciones para mandar mensajes a sus exparejas

Las letras del último trabajo de Shakira parecen escritas desde el resentimiento y creadas solo para que las escuche Piqué. Son muchos los artistas que han querido ajustar cuentas con sus ex a través de la música.

En los años 80, el cantante Julio Iglesias supo convertir su dolor en balada con su éxito ‘Hey’, tema cantado tras su ruptura con Isabel Preysler. No hace falta irnos tan lejos para recordar que en el 2017 el cantante C. Tangana le dedicó la canción ‘Mala Mujer’ a Rosalía, o cuando pocos años después cuando Aitana compuso la canción donde relataba las 'Once razones' para olvidar a su ex.

Sin lugar a duda, las canciones son una vía de desahogo para los cantantes a la hora de mandar mensajes a las que han sido sus parejas.