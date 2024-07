Sara Carbonero dedica una emotiva carta a la vida: "Se nos olvida buscar las grietas por donde entra la luz"

Sara Carbonero ha reflexionado en redes sociales acerca de su vida tras una larga y discreta lucha desde 2019, cuando le diagnosticaron cáncer de ovario.

"Aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino", ha escrito en sus redes coincidiendo con su habitual visita a Corral de Almaguer (Toledo), el pueblo donde la periodista se reencuentra con su familia y mayor apoyo.

Sin duda, para Sara pasar tiempo con su familia es lo que le ayuda a curar sus heridas. "Se nos olvida buscar las grietas por donde entra la luz. Hay muchas, pero hay que saber verlas", ha asegurado.

Una reflexión en presente, sobre el pasado y también el futuro de una emotiva y agradecida Sara Carbonero que ya ha comenzado su verano rodeada de los suyos.