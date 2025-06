Rosa Clará, 30 años vistiendo a novias: "Una persona fallecida quería ser enterrada con su vestido"

Decenas de personas se agolpan a las puertas de los pocos establecimientos que cuenta con un televisor allá por el año 1959. La ocasión lo merece: por primera vez en la historia se emite un partido de fútbol.

Es una de las pocas pinceladas de color que salpican a una España gris y cerra al mundo. Y, en este contexto, nace una mujer dispuesta a romper todos los límites.

Rosa Clará comienza estudiando derecho, pero su vocación está muy lejos del mazo y la toga, así que decide abandonar la carrera para lanzar al sector nupcial.

"Abrí una tienda pequeña multimarca de vestidos de novia en Paseo de Gracia y vi que las novias no encontraban lo que buscaban, así que me embarqué en la aventura de diseñar mis propios vestidos de novia", señala en una entrevista para Hola!.

Sus inicios no son fáciles, ya que intenta abrirse hueco en un mercado muy complicado. La catalana tiene la creatividad y el talento, solo necesita llegar al público.

"Recuerdo que iba por Barcelona en una vespa repartiendo los vestidos y también los conos de tele que dejaba en el taller. No sé como no me detuvieron", responde a Vanitatis.

En 1995, Rosa Clará abre su primera tienda. Es la semilla que crea el mayor imperio español de vestido de novia. Y en 2006, once años después de dar el primer paso, aumenta su popularidad gracias a la boda de Paula Echevarría y David Bustamante.

Un impresionante vestido de encaje con cola de tres metros se convierte en un auténtico icono de la moda nupcial. Paula es la primera famosa que confía en Rosa Clará en el día más importante de su vida.

Hoy, una de las diseñadoras más importantes del país nos cuenta cómo es vestir a las novias de la alta sociedad de todo el mundo: "Yo he tenido dos hijos: uno mi hijo y otro la empresa".

"Podíamos haber muerto de éxito por suerte seguimos creciendo" ha confesado tras anunciar las tiendas que recientemente han abierto alrededor del mundo y que próximamente abrirán.

La diseñadora ha querido confesar que gracias al trabajo, de un equipo y, de todo el esfuerzo, se pueden llegar a conseguir un montón de cosas: "A Paula Echevarría la vestimos en su boda y en la serie Velvet".

Rosa Clará nos ha contado multitud de anécdota que ha vivido a lo largo de su carrera, donde el trasporte de vestidos puede dar varios dolores de cabeza: "Con una famosa se nos perdió el traje".

La empresaria también ha confesado que han diseñado vestidos para personas fallecidas: "En una ocasión ha habido encargo para una fallecida que quería ser enterrada con su vestido de novia".