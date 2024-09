Se recrudece la guerra entre Isabel Preysler y Carmen Lomana tras coincidir en un evento

Carmen Lomana e Isabel Preysler han coincidido en un desfile de moda y la socialité ha aprovechado para desmentir rumores. "¿Cómo la voy a vetar? Yo no he vetado a nadie nunca", ha advertido.

Isabel, escandalizada, insiste en no saber nada de esa posible prohibición, pero la guerra entre ambas es dominio público. "No hay relación", ha asegurado Preysler.

Ambas han lanzado dardos que no han pasado desapercibidos. Carmen Lomana, por ejemplo, ha asegurado que no le daría dos besos "porque no le gusta", además de añadir que su estilo no es moderno ni "fashionista".

Siendo aún un misterio el motivo real del continuo desencuentro entre Isabel y Carmen, parece que la competencia en estilo y elegancia podría estar detrás del asunto.