Recibieron un misterioso mensaje de su hija hace 5 días y no saben nada de ella: "Paula, llámanos por favor"

Hace cinco días que Paula, de 18 años, se despidió de su familia con un mensaje en el que le agradecía a su madre que la cuidase, pero que ya quería ser independiente.

Sus allegados aseguran, sin embargo, que este mensaje no lo ha escrito ella y han denunciado una desaparición forzosa a la Policía Nacional pues, según la denuncia, no reconocen los actos de su hija ni había problemas previos.

En el mensaje, la joven añade que quiere labrarse un futuro sin sus padres y pide que no la busquen. La última vez que fue vista fue el pasado jueves en su centro de estudios, del que se ausentó a las ocho y media de la mañana para ir a una revisión médica.

"Hay palabras que no son de ella"

Desde ese día su teléfono está desconectado y no saben nada de esta joven, que estudiaba para ser auxiliar de enfermería.

Las redes sociales se han volcado en la búsqueda de la joven, a la que han pedido que se ponga en contacto con su familia en el caso de que la desaparición sea voluntaria.

La madre de la desaparecida

Chari es la madre de la joven desaparecida, y ha explicado que están seguros de que no lo escribió ella porque ella no se comunica así por mensaje. "Hay palabras que no son de ella", ha explicado.

Ella estudiaba auxiliar de enfermería, y en algún momento le dijo que quería estudiar estética, pero no lo hacía porque hablaron que podría encontrar trabajo más fácilmente si se dedicaba al ámbito sanitario.

"Estamos desesperados", ha dicho, pues lo que más le extraña es que no se haya comunicado en todos estos días.

Carlos Quílez ha explicado que la policía contempla la posibilidad de que no haya escrito esos mensajes, pero no hay que olvidar que se trata de una persona mayor de edad.

Chari ha aprovechado para mandar un mensaje a su hija pidiéndole que los llamen para saber que está bien. "Estamos muy preocupados", ha asegurado.