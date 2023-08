Hace un año

Sin rastro de Mónica, una joven víctima de maltrato: "No tenemos esperanzas de encontrarla con vida"

La hermana de la desaparecida ha estado en el plató para denunciar no solo que no saben dónde está la joven desde hace un año, sino también para dejar claras sus sospechas de que su expareja fue la culpable de que Mónica no siga junto a ellos.