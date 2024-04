Raquel falleció en una operación de pecho por una presunta negligencia: "No nos han dado explicaciones"

Raquel tenía 41 años y, tras dar a luz, decidió someterse a una operación de pecho para verse mejor. Sin embargo, nunca salió de quirófano y su marido, Armando, decidió demandar a los médicos. En el juicio, un exenfermero ha confesado que unos sanitarios robaron las gráficas del quirófano para esconder una supuesta negligencia.

Ellos en un principio no sospecharon nada de lo que se ha sabido ahora, y se ha quedado sorprendido. "Sabíamos que algo tenía que haber sucedido porque no era normal", ha asegurado.

El día de la operación, todo parecía ir bien cuando salió de quirófano, pero conforme fue pasando la tarde fue empeorando y, a pesar de que llamaban a los enfermeros, no iban. Sin embargo, después de ver que había mucho sangrado por un drenaje, decidieron volver a operar. "Me dijeron que no me preocupase", ha dicho.

Una hora después le dijeron que su mujer estaba en la UCI muy grave, pero no le explicaban qué había ocurrido, más allá de que hubo un problema en la intervención y que había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Posteriormente falleció.

Desde el hospital, no le han dado explicaciones ni se han puesto en contacto con él.