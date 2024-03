Su madre murió por dos presuntas negligencias médicas: "Le han quitado la vida"

La familia de María está más unida que nunca ya que denuncian una posible doble negligencia médica que acabaría con su vida a los 54 años.

Algo similar a lo que le ocurrió a Mari Carmen, que con 52 años perdió su vida por una afección en el corazón no diagnosticada.

En esta ocasión, María, con problemas de espalda, amanece el 18 de febrero con la cara y las manos llenas de sangre. Su hija decide grabar ese momento y llamar urgentemente al hospital.

Cuando llega, le atienden y se determina que su caso no es de urgencia. Deciden no hacerle ninguna prueba y le dicen que sangra por una gingivitis. Algo que les parece raro, pero deciden confiar en su palabra y diagnóstico.

Sin embargo, pasan los días y María empora hasta el punto que solicitan que un médica acuda a su casa a revisarla. En ese momento denuncian que sucede una nueva posible negligencia.

“Vino el médico con la ambulancia y mi madre tenía el oxígeno en un 77, le pusieron oxígeno y la dejaron en casa y mandaron un inhalador, lo cual considero una negligencia”, puntúa su hija.

A Yolanda le aseguraron que su madre estaba bien, aunque horas más tarde lucharía en su habitación intentando salvar su vida. La familia ha denunciado lo sucedido y espera justicia por su madre.

En Y ahora Sonsoles nos hemos desplazado hasta Cartagena y hemos hablado con la familia de María: "Vamos a llegar hasta donde se pueda, no se puede quedar así".

Un mal diagnóstico acabó con la vida de su nieto

Aitor falleció con tan solo ocho años por peritonitis. Sin embargo, nos médico no lo diagnosticaron correctamente. La primera vez los profesionales de la salud determinaron que era una gastroenteritis aguda.

En una segunda visita a urgencias no le hicieron ningún tipo de prueba, a pesar de que el pequeño dijo que no podía tumbarse boca arriba porque le dolía mucho el estómago.

"Me dijeron que le iban a poner medicación, pero no me dijo que con ella también le iba a quitar la vida a mi hijo", ha explicado en Y ahora Sonsoles. Se le quitó el dolor, empezó a beber agua, pero no logaba hacer sus necesidades, hasta que se derrumbó en el suelo.

¿Qué medicación le dieron al pequeño? Los sanitarios de la UCI descubrieron que era un tipo prohibido para menores de 12 años. Su abuela, lucha para que la muerte de su nieto no caiga en el olvido.