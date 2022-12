¿Qué famoso te gustaría encontrar en un tren? Aitana o Iker Casillas, entre los favoritos

¿Alguna vez te has preguntado con qué famoso te gustaría encontrarte en un tren? Es un sitio ideal porque, no solo ves a la persona con la que siempre habrías querido hablar, sino que del vagón no puede escapar.

La población de cada comunidad autónoma tiene sus preferencias. En Madrid, por ejemplo, los favoritos son Iker Casillas y María Pombo. Aunque también se inclinan por artistas como C Tangana y Omar Montes.

Saliendo desde Barcelona los gustos cambian, y los viajeros del tren prefieren a Aitana y Rosalía.

En Valencia, por otro lado, son muy fans de Antena 3 y les gustaría ser entrevistados por Mónica Carrillo y Pablo Motos. Sin embargo, si nos vamos a Andalucía las preferencias cambian, y los más queridos son Antonio Banderas y Dani Rovira.

Aunque, claro, también hay quien se quiere ir con Sonsoles Ónega, ¡por supuesto!