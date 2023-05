El príncipe de Libia abandona la casa que okupaba y evita el desahucio: "No paga nada y lleva 18 meses comiendo fuera"

El príncipe okupa de Libia que vivía en una vivienda del barrio de Salamanca de Madrid sin pagar el alquiler desde hace más de seis meses ya ha dejado la casa antes de que se produjera el desahucio, previsto para el martes 30 de mayo.

La semana pasada pudimos ver al propio príncipe haciendo vida normal, paseando a su perro y sin dar señales de lo que iba a ocurrir.

A las ocho de la mañana de hoy, los operarios han comenzado a prepararlo todo para que a las ocho y media pudieran comenzar a cargar las cajas en el camión.

A pesar de que venían con tres maletas, ya que solo iban a estar viviendo ahí quince días, han cargado cajas y cajas con ropa de marcas como Carolina Herrera o Armani, según ha dicho el operario de mudanza.

"No paga nada y se permite decirme que lleva comiendo fuera 18 meses, mucha impotencia"

La dueña de la casa estaba preocupada por que entre esas pertenencias haya objetos de su propiedad, y es por ese motivo por el que va a entrar con su abogado.

A las once y media de la mañana ya estaba todo cargado y a las cuatro y media su dueña ha podido recuperar el piso, pero no los alrededor de 43 mil euros que le debía.

Entramos en la casa

En ‘Y ahora Sonsoles’ hemos podido acceder en exclusiva a la vivienda con María, su dueña. Es un piso de lujo, valorado al mes en entre 4 mil y 5 mil euros.

"Nos la ha hecho pasar canutas y con el sentimiento de que se ríe de nosotros", ha dicho. Ahora la dueña va a hacer un inventariado para comprobar que no falta nada, ya que la casa está amueblada para un nivel de vida alto y unas visitas de gente de alto standing.

Ella ya se puso en contacto con ellos para decirles que no se podían llevar nada que no les perteneciese, pero al ver tantas cajas no sabe qué ha podido ocurrir finalmente. Él ha asegurado que él no ha podido romper ningún plato ni llevarse nada porque lleva 18 meses comiendo fuera de casa en restaurantes de mucho lujo de Madrid.

"No paga nada y se permite decirme que lleva comiendo fuera 18 meses, mucha impotencia", ha asegurado.

El príncipe también estaba informado de que iban a hacer público el estado de la casa, después de dar a conocer que no les pagaba