Las primeras palabras de Pedraz sobre la entrevista de Esther Doña: "Hice lo que tenía que hacer y estoy tranquilo"

Han pasado 24 horas desde que Esther Doña rompiera su silencio por primera vez. La empresaria y modelo se sentó el pasado jueves junto a Sonsoles Ónega para hablar de su relación con el juez Santiago Pedraz y de su amor por Carlos Falcó.

Beatriz Miranda, periodista de 'El Mundo' ha señalado en 'Y ahora Sonsoles' que tiene la versión del juez Pedraz: "Como era de esperar él no tiene planificado dar ninguna entrevista", ha señalado, aunque ha dicho lo siguiente: "No he visto la entrevista, para mí ya es cosa pasada, hice lo que tenía que hacer y por ello estoy tranquilo", afirma la periodista.

Al parecer mientras Esther Doña hizo la entrevista el juez estaba en un acto con amigos: "Incluso hay amigos de Esther que estaban con él porque se han pasado al lado del Pedraz", aseguran.