La presunta agresora de Cristina da su versión mientras las amenazas aumentan: "Temo que vuelva a atacar"

Lucía, la amiga de Cristina denunciada por una brutal agresión, ha respondido a la versión que dio su vecina. Tiene una orden de alejamiento que le impide acercarse a la víctima, pero según ella no la respeta y las amenazas continúan.

En Y ahora Sonsoles hemos accedido a esas nuevas amenazas de Lucía, que dejó a Cristina con un ojo morado y la mano destrozada porque la denunció al dejar abandonado a su perro en casa durante 15 días.

El animal había destrozado varios muebles y estaba comiéndose sus propias heces cuando Cristina lo encontró y ella ahora está atemorizada porque su vecina sigue actuando, esta vez contra Sergio, su excompañero de piso.

Sergio abandonó la vivienda y se fue a vivir con Cristina, por lo que también fue víctima de agresión y acabó con una brecha en la cabeza y el dedo roto. Ambos pusieron una orden de alejamiento contra Lucía, que no puede acercarse a ellos a menos de 100 metros.

Este fin de semana, sin embargo, las amenazas han ido en aumento. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Cristina y su madre, que viven aterradas e incluso tiemblan cada vez que escuchan que se abre la puerta del edificio. "No sabemos por dónde va a salir", ha dicho.

Tienen miedo de no poder hacer vida normal porque nadie se ha pronunciado al respecto, a pesar de que incluso ha solicitado una audiencia con el alcalde y no se la han dado. Eso sí, no se han preocupado por ella ni por los animales.

La versión de la vecina agresora

En Y ahora Sonsoles hemos hbalado con Lucía, la agresora, que ha dejado claro que no está diciendo la verdad y que Cristina solo quiere su minuto de gloria en televisión. Además, ha asegurado que ha cambiado la cerradura de su casa, algo que Cristina ha negado.

Lucía también ha afirmado que Cristina fue a pegarle y que ella no era su amiga, sino simplemente una vecina.