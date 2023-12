El policía que alquila infraviviendas en Mallorca a inmigrantes: "No me he aprovechado de nadie"

Después de ser puesto en libertad tras ser detenido por presunta estafa al alquilar sótanos y trasteros como viviendas en Mallorca, el policía ha hablado en exclusiva para 'Y ahora Sonsoles'.

"No me he aprovechado de nadie, gente modesta, que nadie quería en ningún lado", ha asegurado. El agente nos ha confirmado en exclusiva que alquilaba habitaciones a personas sin recursos, aunque sus inquilinos nos aseguraban ayer que lo hacía de manera ilegal, algo que él niega.

"Claro que hacía un contrato, depósito de 150 euros", ha dicho, además de que los inquilinos son gente necesitada, para él, la gente más correcta y mejor pagadora.

Está acusado de haber puesto en alquiler más de 70 sótanos de unos 10 metros cuadrados a inmigrantes por más de 300 euros. Hemos hablado con algunos de ellos, que han asegurado que las condiciones en las que viven son infrahumanas e insalubres.

Uno de los vecinos incluso aseguró que no hay ventilación y que tienen cucarachas. Además, pidió al inquilino que le arreglase el baño, ya que había excrementos de otros vecinos, y se negó.

Sin embargo, ahora que ha sido detenido, temen qué vaya a ocurrir con ellos pues no pueden permitirse vivir de otra manera en Mallorca.