Pierde su casa en un incendio presuntamente provocado por un inquiokupa: "Sabía que lo iba a hacer, lo sabía"

Tras el periplo judicial de años para tratar de recuperar su casa, Natalia está viviendo el momento más difícil pues su inquiokupa la ha quemado por completo.

Ella alquiló su casa en el año 2021 tras heredarla de su padre, pero el inquilino solo le pagó el primer mes de alquiler. Desde entonces, Natalia ha luchado por recuperar la vivienda familiar y, cuando debía ser el gran día, su casa empezó a arder.

Los hechos ocurrieron dos horas antes de la establecida para el desahucio, pero, según ha contado Natalia, el inquiokupa echó la ropa de los armarios encima de la cama y le prendió fuego. "Él llamó al 112 y estaba pidiendo ayuda por la ventana", ha dicho.

Natalia y su familia tienen claro que las llamas fueron intencionadas, un fuego que ha dejado la vivienda completamente calcinada y en la que ha encontrado, además, cerillas, mecheros y colillas que les hacen sospechar.

Esta mujer, que lo ha perdido todo, pide que no vuelva a pasar lo que ella ha vivido durante más de dos años y que para nadie el resultado final sea este. "Yo sabía que lo iba a hacer, lo sabía", ha asegurado.

La policía judicial de la Guardia Civil ya investiga lo ocurrido y, mientras tanto, Natalia intenta recuperar lo poco que le queda de la que era la casa de su padre.

Lo primero que sintió al entrar fue mucha impotencia, ha dicho, porque, además, él fingió que se iría sin problema e incluso les abrió la puerta del piso una semana antes.

"No sé si de alguna manera está buscando respaldo, porque no tiene dónde ir", ha dicho, porque el inquiokupa no quiera quedarse en la calle.