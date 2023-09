¿Quién es Pedro Rodríguez, pareja de Rosa Peral y víctima del crimen que mantiene a la joven en prisión?

Pedro Rodríguez es la víctima del crimen cometido por Rosa Peral y que desde 2017 la mantiene en prisión, a pesar de que tanto ella comosu padre aseguran que es inocente y que el verdadero culpable fue Albert López, amante de la agente de la guardia urbana.

La víctima del caso nació en Barcelona y era un amante de las motos y el deporte. Ingresó en 2008 en la unidad de tráfico de la guardia urbana de la ciudad.

La muerte de su madre hizo que la familia quedase dividida, y tenía poca relación con su padre y su hermana. Se llevaba bien, eso sí, con su hermano Juan Antonio, también policía.

En 2014 se casó con Patricia, con quien tuvo un hijo, y dos años más tarde, se cruzó Rosa Peral en su matrimonio. Ahí comenzaron una relación en secreto, y la que entonces era su mujer ha confesado que se dio cuenta porque cambió su forma de ser.

En julio de 2016, Pedro le pidió el divorcio, pero negaba que estuviera engañando a Patricia, que al final se acaba enterando porque le dijeron que lo habían visto con una mujer y dos niñas.

Finalmente, Pedro se va a vivir a Vilanova i la Geltrú con Rosa y sus dos hijas, fruto de su matrimonio con Rubén, su exmarido.

Mientras tanto, Rosa Peral se estaba viendo en secreto con Albert López, el otro condenado por el crimen. Un día Pedro se dio cuenta de la vida paralela de su pareja, y es entonces cuando la relación se vuelve tormentosa por los celos.

Tanto que un mes antes del asesinato tuvieron una pelea en la que llegaron a las manos.

Las críticas a Rosa Peral por su vida sentimental

Rosa Peral ha recibido desde 2017 que se conoció su caso muchas críticas por su vida privada, algo que su padre no comprende, según dijo en 'Y ahora Sonsoles', ya que "ella puede hacer con su cuerpo lo que quiera", explicó.

La propia Rosa Peral, con quien hemos hablado en exclusiva después de que se haya estrenado la serie basada en su caso, se ha defendido de los comentarios y ha dejado claro que se ha creado un personaje de ella del que se están lucrando.

Su padre, por otra parte, ha defendido que Rosa Peral era inocente, incluso que "no era capaz ni de matar a una mosca", que su comportamiento en prisión estaba siendo ejemplar y que estaba estudiando para darle una buena vida a sus hijascuando salga de prisión.

Sin embargo, una compañera de la cárcel negó estas afirmaciones al contar que desde que Rosa llegó a prisión habían tenido muchos problemas y que no estaba haciendo nada. Además, afirmó que era una persona "egoísta" que no pensaba en sus hijas.

¿Ha cobrado Rosa Peral por la serie basada en su caso?

Juan Carlos Zayas es el abogado de la familia de Pedro Rodríguez, víctima del asesinato cometido por Rosa Peral, que ha afirmado que no está cobrando nada por la serie que se ha basado en su caso.

El abogado de la familia no se termina de creer esta afirmación, y por eso ha pedido al Tribunal que investigue si es cierto que no ha cobrado ni cobrará en el futuro. "Nos llegó información no oficial que nos indica que puede haber algún tipo de contraprestación económica", ha dicho.

En caso de que haya recibido dinero, piden que se embarguen estos ingresos.

Además, se ha mostrado indignado por el documental, que no la serie, ya que considera que se han cambiado los hechos y se ha hecho un montaje que pone en duda lo que ha ocurrido.

Por otro lado, el abogado ha asegurado que la familia de Pedro Rodríguez no ha hablado porque los hechos le provocan mucho daño y no esperaban que se reabriese el caso con el estreno de la serie.