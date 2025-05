Pastillas adelgazantes ilegales: el mercado activo que sabe del peligro de tu vida

"Yo no soy capaz de dormir porque me da miedo despertarme con la misma sensación. Cuando me levanté tenía alucinaciones. Llevaban sibutramina" confesaba Débora en Y ahora Sonsoles tras consumir pastillas adelgazantes ilegales.

Casi pierde la vida por su obsesión por adelgazar. Unas pastilla ilegales cuyo principal compuesto es la sibutramina. Un medicamento prohibido en nuestro país, derivado de la meta anfetamina.

Cuando Débora contaba cómo lo vivió en este programa, llegaban multitud de mensajes, principalmente mujeres, preguntándose si las pastillas que se estaban tomando en la actualidad son un riesgo para su salud.

Tan solo 24 horas después, encontramos una nueva avalancha de anuncios comercializando dichas pastillas: "Te asesoro en lo que necesites, si prefieres que te llame, me lo dices", nos responden desde varios perfiles.

Nos prometen adelgazar con su remedio "milagro": "Puedes perder hasta 20 kilos en un mes". Incluso nos ofrecen un compuesto aún más potente, derivado de la metanfetamina.

"Solo le vendo a unas siete u ocho chicas que me compran desde hace años, estas pastillas están prohibidas aquí", reconociendo que es ilegal y que el mercado está activo.