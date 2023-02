Norma Duval, feliz con su marido Matthias Kühn: "No estamos para tonterías a nuestra edad, nos damos espacio"

Norma Duval ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles' el día de San Valentín y qué mejor que ella para hablar de amor. La actriz se acaba de casar y, aunque hoy no puede celebrar con su marido el día de los enamorados, está más feliz que nunca con Matthias Kühn. Se ha casado a los 66 años y la razón es sencilla. "Porque me apetecía", ha dicho.

Querían casarse hace 7 años, pero la situación era más complicada que ahora, así que en cuanto han podido han cumplido su sueño. "Estoy muy enamorada, lo quiero muchísimo y es una buenísima persona", ha asegurado. Además, ha contado que se ríen mucho juntos y tienen muchas cosas en común. La pedida de mano fue hace unos años, y se han casado ahora que llevan 13 años juntos, tienen una buena armonía las dos familias y son mucho más maduros. "Desde el minuto cero ha habido mucha conexión con los hijos", ha contado.

A pesar de que durante todos estos años ha habido idas y venidas, están muy felices, y cree que los parones son algo normal para poder encajarlo todo. "No pasa nada, a nuestra edad no estamos para tonterías. Nos damos espacio", ha dicho.

En primavera la pareja ha decidido que va a hacer una celebración íntima después de que la boda haya sido en secreto y en Suiza, y lo hará en Mallorca. Allí estará toda la familia reunida. "Dicen que a la tercera va la vencida y yo estoy convencida de que ahora sí", ha dejado claro, además de no estar arrepentida de ninguna de las relaciones anteriores.

Juntos se han ido de vacaciones y de viaje a muchos sitios, algo que hemos visto en el programa ya que ella lo ha subido a redes sociales. Aunque confiesa que no sabe usarlas demasiado bien, a nosotros nos tiene enamorados. "Yo me divierto poniendo cosas que a mí me divierten", ha dejado claro.