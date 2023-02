Nacho Gay desvela que 'La Marquesa', el reality de la vida de Tamara Falcó, no tendrá segunda temporada

Después de unos días sin saber nada de ella, Tamara Falcó ha vuelto a aparecer en público. Lo ha hecho, concretamente, en el aeropuerto de Barajas en Madrid, desde donde ha cogido un vuelo con destino a París para trabajar.

La marquesa de Griñón ha intentado pasar desapercibida vistiendo una gorra, pero no lo ha conseguido. Y es lleva más de tres días separada de Íñigo Onieva, que tuvo que irse a Doha por motivos de trabajo.

Ella, mientras tanto, también ha atendido compromisos profesionales en España, además de comenzar con todos los preparativos y las gestiones de la boda. Entre ellos, el lugar en el que se celebrará porque, aunque está más que claro que será en el palacio de El Rincón, la marquesa ha desmentido que vaya a venderlo y el anuncio ha desaparecido de internet.

Una de las razones por las que puede que a Tamara no le convenga que se diga que este terreno se venda, y es que para poder casarse por la iglesia en un lugar privado, es necesario que la finca sea suya o de un familiar directo.

Además, ahora mismo se está grabando allí una serie que le dará muchos beneficios, y que se ha alargado. Por eso puede ser que su boda se haya pospuesto al 8 de julio.

Nacho Gay ha contado en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles' que no habrá segunda temporada del reality de Tamara Falcó, una decisión de ella ya que no quiere hacerlo porque asegura no poder abarcarlo todo. Por tanto, no veremos la boda en el reality.