Muere un niño de 8 años atropellado por un motorista que se dio a la fuga: no tenía carnet y la moto no era suya

En Macael, un pueblo de Almería, están de luto después de que un niño de 8 años haya muerto atropellado por un motorista que se ha dado a la fuga. Antes del accidente, varios testigos vieron al motorista haciendo caballitos y conduciendo de forma imprudente.

El menor estaba cruzando un paso de peatones junto a otros niños cuando el conductor lo arrolló y, tras acabar con su vida y sin socorrerlo, huyó del lugar del accidente.

Aunque en la ambulancia los servicios de emergencia trataron de reanimarlo, el menor perdió la vida en el trayecto. Horas más tarde, la policía dio con el paradero del motorista, a quien han retirado el carné y ha sido acusado de homicidio.

La familia ha dicho adiós al pequeño que ha fallecido de manera prematura por un accidente imprudente.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Sonia, una vecina y testigo del atropello que ha asegurado que llevaba toda la tarde haciendo caballitos y que fue cuando escucharon un frenazo que se giraron y vieron lo ocurrido.

El motorista, según ha contado, arrastró al niño varios metros y quedó tumbado en el suelo con los ojos abiertos pero inconsciente. El padre del menor estaba viendo cómo los niños cruzaban, y la hermana del menor iba con ellos, y no paraba de decir que era un sueño y que no respiraba.

"No se lo deseo a nadie", ha dicho Sonia. Y es que la policía ya había llamado la atención al motorista. "Lo habían echado de varios parques por estar haciendo el tonto con la moto", ha explicado, además de que, al parecer, la moto no era suya y no tenía la documentación.

Juan Cano, periodista de Diario SUR, ha explicado que la policía estaba en su búsqueda porque habían recibido el aviso de varios vecinos, pero no pudieron localizarlo. El motorista no tiene carné y tiene antecedentes.

"Después del atropello lo localizan en el lecho del río a las dos de la madrugada", ha dejado claro, además de que antes de detenerlo volvió a intentar huir.

