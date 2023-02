Nuevo método de estafa en centros de salud: "Me da pena por los mayores, no tienen culpa y necesitan ayuda"

Las personas mayores vuelven a ser víctimas de un nuevo método de robo. En esta ocasión, las colas en centros de la Seguridad Social son los lugares elegidos por los estafadores para atacar a las personas más vulnerables.

Los ladrones se hacen pasar por ayudantes del personal del centro y ofrecen su ayuda a las personas mayores para sacar tiques de cita de la máquina dispensadora. Los estafadores aprovechan este momento para robarles de los bolsos todo lo que pueden: dinero, tarjetas bancarias…

Esto mismo le ha ocurrido a Susana, una mujer que se vio en esta situación hace unos días. Ella fue al centro de salud a sacar cita pero no veía bien, y le pidió ayuda a una de las mujeres que trabajaba allí.

Sin embargo, le dijo que no era su trabajo y se acercó otra chica joven. Cuando quiso darse cuenta, no estaba ni la cartera ni la muchacha que la había ayudado.

"Empecé a chillar como loca", ha dicho. Lo que le dijeron allí fue que fuese a la comisaría a denunciar, pero nadie en el edificio se preocupó por ella.

Susana ha contado, además, que no es la primera vez que esa estafadora actúa en ese lugar. Sin embargo, no se han tomado medidas. "Quiero que ayuden a la gente mayor, que no tienen la culpa porque no entienden de tecnología", ha pedido.