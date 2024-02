Más de 100 medicamentos faltan en las farmacias españolas: las causas del desabastecimiento

Hasta 100 tipos de medicamento diferentes faltan ahora mismo en las farmacias españolas, lo cual provoca que muchos enfermos, algunos de ellos crónicos, vivan una pesadilla para conseguir su medicación, lo que también es una ruina para los farmacéuticos.

En 2023, el desabastecimiento creció un 36% y entre los medicamentos más afectados están los antibióticos, con una escasez del 84%. A estos le siguen los fármacos de salud mental, con un 60% y, por último, los medicamentos de enfermedades cardiovasculares, con una escasez del 56%.

Este problema afecta a miles de personas cada día, que se ven obligadas a peregrinar de farmacia en farmacia para intentar conseguir sus pastillas.

María del Saz, con quien hemos hablado en directo, es una de las personas afectadas por este desabastecimiento, y es que no encuentra insulina para su hijo de 11 años. "Hemos tenido que cambiar de marca porque no he sido capaz de dar con ella", ha explicado.

Todo a pesar de que ha recorrido muchas farmacias de Madrid, donde le han asegurado que no hay principio activo por lo que no hay fármaco.

Los motivos del desabastecimiento en farmacias

En cuanto a las razones por las que faltan estos medicamentos en las farmacias, Juan Pedro, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, es la falta de materias primas y el encarecimiento de la fabricación.

Los problemas en la fabricación o distribución aumentan la escasez de los medicamentos y esto provoca que las farmacias tengan que gastarse más dinero para buscar fármacos alternativos en el mercado. También guerras como la de Ucrania o la de Gaza afectan a la falta de fármacos.

Las consecuencias de este desabastecimiento es, principalmente, que los pacientes no pueden tratarse con los medicamentos que les recetan los médicos, además de las pérdidas que supone para los farmacéuticos.