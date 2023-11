Continúa la lucha de los diabéticos por conseguir Ozempic, un medicamento recetado para la pérdida de peso

La diabetes es una enfermedad que afecta a 6 millones de españoles y en su día mundial hemos hablado del Ozempic, un medicamento fundamental para los diabéticos pero que muchos usan para perder peso y que los médicos recetan para ello.

Esto ha hecho que los pacientes no lo encuentren en farmacias desde hace meses. En estos establecimientos hay largas listas de espera para quienes lo necesitan, lo cual se ha convertido en un grave problema. Además, se ha disparado el mercado negro.

En 'Y ahora Sonsoles' hablamos con Antonio hace unos meses, que ya pedía que se pusiese solución a esta problemática ante la que se encuentran los enfermos de diabetes.

Sin embargo, este no es el único obstáculo al que se enfrentan los pacientes, pues el desabastecimiento de Ozempic está empezando a afectar a otros medicamentos.

Un problema cuyo origen está claro, y es que estos fármacos se están recetando para perder peso, aunque, eso sí, piden mantener la calma porque hay otras alternativas, pero solicitan que se priorice a aquellos que realmente lo necesitan.

Paqui, afectada por el desabastecimiento de Ozempic

Paqui padece diabetes y tiene pautado Ozempic por su médico, pero no lo encuentra en ninguna farmacia de su municipio desde hace ocho meses. "Me lo he estado poniendo durante 2 años, pero a finales del año 2022 empecé a tener problemas", ha asegurado.

En febrero de este año ya le dijeron que no iba a haber medicamento hasta 2024 y está en lista de esperas. Mientras tanto, está tomando otro fármaco que se supone que tiene el mismo efecto, pero Paqui ha dejado claro que los niveles de glucosa en sangre han aumentado.

Para combatirlo, tendrá que subir la insulina, que está bien para bajar el nivel de azúcar pero tiene otros perjuicios.