¡Sin pelos en la lengua! Mario Vargas Llosa, la primera expareja respondona de Isabel Preysler

Isabel Preysler ha tenido varias exparejas, pero ninguna ha sido capaz de responderle como lo está haciendo Mario Vargas Llosa. En su última aparición en Madrid, el Nobel de literatura respondía tajante: “No me arrepiento de nada”.

Y no solo eso, también ha dejado plasmada su venganza en forma de relato. El escritor hace una declaración reveladora: “Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida”. ¿Está diciendo que nunca se llegó a enamorar de la hispanofilipina?

Si quedaba alguna duda, Mario Vargas Llosa solo se ríe cuando le preguntan por esta publicación. Una actitud que contrasta con la de Julio Iglesias y Carlos Falcó cuando rompieron con la madre de Tamara Falcó.

El literato no está dispuesto a callar y así lo demostró además días después de que la ruptura saliera a la luz: “Los motivos no existen. No es verdad. No son ciertos”: ¿Se esperaba algo así Isabel Preysler?